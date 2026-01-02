Sanepar remove 8,8 toneladas de lixo das praias do Paraná após Réveillon

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recolheu 8,8 toneladas de lixo das praias paranaenses no primeiro dia de 2026, após as celebrações de Ano Novo. A operação de limpeza, realizada em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, contou com 181 trabalhadores contratados temporariamente.

O volume coletado superou em três toneladas a média diária de resíduos recolhidos nos últimos 14 dias de operação. Entre os itens mais encontrados estavam garrafas de vidro, copos plásticos, embalagens, restos de alimentos, latas de alumínio e hastes de fogos de artifício.

A operação de limpeza, que começou em 19 de dezembro e segue até 23 de fevereiro, já soma 75,6 toneladas de resíduos recolhidos. O material coletado é separado entre recicláveis e não recicláveis. Os itens recicláveis são encaminhados para a Associação de Coletores de Pontal do Paraná (Ancoresp) para triagem e comercialização.

Além da limpeza das praias, a Sanepar está investindo R$ 25 milhões em ações para a temporada de verão. Isso inclui o reforço de 15 reservatórios contêineres, contratação de 24 caminhões-pipa e 31 geradores de energia elétrica. O controle em tempo real das redes foi aprimorado com 130 pontos de telemetria, sendo 100 na rede de água e 30 na rede de esgoto.

A companhia também implementou uma iniciativa sustentável em Matinhos, instalando uma ecobarreira feita com materiais recicláveis para conter resíduos flutuantes, inspirada no modelo bem-sucedido de Curitiba.