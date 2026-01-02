Shows gratuitos de artistas paranaenses iniciam no Verão Maior PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A programação gratuita de shows com artistas paranaenses nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná começa nesta sexta-feira (02) no Noroeste do Estado. As primeiras apresentações acontecem em Porto Rico e Porto São José, dando início a uma agenda que se estenderá por todo o mês de janeiro em diferentes regiões do Paraná. Ao todo, serão realizados 52 shows, incluindo apresentações no Litoral.

Em Porto Rico, os espetáculos começam às 20h com a Orquestra Viola Caipira Bicho do Paraná, seguida da dupla Léo e Gabriel às 21h30. Em Porto São José, o público poderá conferir o Grupo União do Samba às 20h e Bia Socek às 21h30.

Os Palcos Sunset fazem parte do Verão Maior Paraná, uma iniciativa que reúne cultura, lazer, esporte e turismo. Os shows acontecem em espaços públicos ao ar livre no fim da tarde e início da noite, promovendo encontros culturais em clima descontraído. Os artistas foram selecionados via edital de chamamento, contemplando diversos gêneros musicais e valorizando talentos locais.

Ao longo de janeiro, os Palcos Sunset estarão montados em Shangri-lá, Caiobá e Guaratuba, no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, no Noroeste. A programação completa, com datas, horários e locais, será divulgada semanalmente nos canais oficiais do Governo do Paraná e da Secretaria de Estado da Cultura.