IPVA 2026 no Paraná terá redução de 45,7% para maioria dos motoristas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná anunciou nesta terça-feira (09) o calendário do IPVA 2026, com uma redução significativa de 45,7% no valor do tributo para a maior parte dos motoristas. A alíquota passará a ser de 1,9% do valor venal dos veículos, tornando o Paraná um dos estados com menor IPVA do Brasil.

Os prazos para pagamento da parcela única ou primeira cota foram estabelecidos entre 9 e 15 de janeiro de 2026, variando conforme o número final da placa do veículo. Quem optar pelo pagamento à vista terá um desconto adicional de 6%, podendo resultar em uma redução total de quase 50% em comparação com o IPVA 2025.

Para ilustrar, um carro popular avaliado em R$ 50 mil, que pagou R$ 1.750 de IPVA em 2025, pagará apenas R$ 950 em 2026. Com o pagamento à vista, esse valor cai para R$ 893. Segundo a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses se enquadram nessa faixa de valor.

O parcelamento do tributo poderá ser feito em cinco cotas iguais, distribuídas entre janeiro e maio, sem o desconto de 6%. Os vencimentos estão programados para a segunda semana de cada mês, evitando coincidências com feriados importantes.

A Receita Estadual projeta uma arrecadação de R$ 4,6 bilhões com o IPVA 2026, incidindo sobre uma frota de aproximadamente 4,1 milhões de veículos no estado. A nova alíquota de 1,9% se aplica a automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, utilitários e outros veículos específicos.

Motocicletas de até 170 cilindradas permanecem isentas do imposto. Ônibus, caminhões e veículos movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%. O IPVA é uma importante fonte de arrecadação para o Paraná, com 50% do valor destinado a custear gastos públicos em educação, saúde, segurança e transporte dos municípios.