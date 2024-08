A Praça 29 de Março, no bairro Mercês, em Curitiba, virou motivo de reclamação dos moradores, que se queixam da enorme quantidade de problemas que prejudicam as famílias que gostariam de passar mais tempo em neste ponto tradicional e que tem nome em homenagem ao dia da fundação da cidade.

Os frequentadores reclamam dos bancos de cimento tortos e praticamente no chão, piso que antes era de grama e virou areia, drenagem pouco eficaz com a chuva, pouca iluminação, cheiro ruim e insegurança no entorno da praça. Veja fotos abaixo!

O local que tem grande movimentação de trânsito entre as Ruas Padre Anchieta, Brigadeiro Franco, Martin Afonso e Desembargador Motta, passou por reforma há menos de cinco anos. Na oportunidade, a prefeitura pintou os paredões para remover a pichação e trocou mais de 120 blocos do piso danificados pela ação do tempo, sendo que esta foi a primeira grande obra da praça inaugurada em 1966.

Roberto Fiedler, 62 anos, administrador de empresas e morador da região, acredita que é preciso ter mais atenção nas vias públicas da cidade com uma qualificação na própria manutenção da praça. “Não é algo difícil de arrumar, prova que não foi bem feito ou não se tem a manutenção. Aqui não precisa fazer uma ‘mega’ reforma. Somos contribuintes e esperamos no mínimo uma contrapartida. No domingo, dia da feira, as mesas ficam afundadas na lama. É terrível”, comentou Roberto.

Ainda segundo o morador, a área dedicada para as crianças está abandonada e o entorno tem cheiro desagradável devido a presença constante de moradores em situação de rua que fazem as necessidades nas paredes ou no chão. “Eles fazem em um canto escondido da praça deixando um cheiro ruim. Percebo que nos dias de chuva, acumula-se muita água no piso, vira uma enorme poça. A iluminação é fraca e a área de crianças está toda estragada”, disse o administrador de empresas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Em 2022, o local recebeu iluminação cênica em LED (para destacar os monumentos históricos) com 52 projetores de 28 watts de LED e outros quatro projetores de 95 watts RGB (que mudam de cor) sobre as placas de concreto, sob o espelho d’água da fonte, para destacar os painéis do artista Poty Lazzarotto.

E aí, prefeitura?

Segundo a prefeitura, nos próximos dias, o Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente fará serviços de rotina na Praça 29 de Março como pintura, manutenção dos equipamentos, reposição de areia e substituição de lâmpadas. O trabalho está previsto no cronograma de trabalho do órgão.

Para 2025, está programada uma nova etapa de modernização no sistema de iluminação do local. Quanto à segurança, a prefeitura informou que Guarda Municipal de Curitiba mantém patrulhamento ostensivo preventivo na Praça 29 de Março.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?