Praça de Curitiba entrará em obras para o novo Ligeirão

As obras na Praça Eufrásio Correia para receber o novo Ligeirão Leste/Oeste devem começar em novembro deste ano. A intervenção, com duração prevista de 18 meses, vai remodelar toda a praça. As mudanças foram apresentadas nesta quinta-feira (14) à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Durante a execução, o objetivo é criar condições viárias para a linha direta de ônibus biarticulado, duplicar a capacidade das estações-tubo em frente ao shopping Estação e ampliar o conforto e o acesso à praça.

Segundo a Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), vinculada à Smop, o Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba é composto pelo Novo Inter 2 e pelo BRT Leste-Oeste. Ambos serão alimentados por ônibus elétricos em larga escala..

Estações antigas vão ser desativadas

A adaptação para o novo Ligeirão está dividida em sete lotes. A área da praça Eufrásio Correia e da Câmara Municipal integra o lote 2 (sublote 2.3), no trecho entre o Terminal Campina do Siqueira e a esquina da Rua Schiller com a Avenida Afonso Camargo. “A primeira etapa de obras será na região leste, para depois realizarmos as intervenções na parte oeste de Curitiba”, explicou Marcio Teixeira, coordenador-geral da Utag.

Serão implantadas duas novas estações em frente ao shopping Estação, em locais diferentes. As atuais continuarão em operação no início das obras. “Eventualmente, essas estações terão de ser desativadas ou suspensas temporariamente, mas o planejamento é para que funcionem normalmente a maior parte do tempo”, acrescentou Teixeira.

O coordenador-técnico de trânsito do Ippuc, Marcio Alex Marcelino, detalhou as alterações na infraestrutura viária da praça Eufrásio Correia e na área da Rodoferroviária. O projeto prevê a retirada da circulação de veículos que sobem a Rua 7 de Setembro no trecho da praça.

Ligeirão vai interligar CIC à Pinhais

O novo Ligeirão Leste-Oeste vai ligar Curitiba a Pinhais, da estação-tubo CIC Norte até o terminal do município vizinho. Após a conclusão, o trajeto será 23 minutos mais rápido e contará com apenas 11 paradas.

O investimento total é de US$ 93,75 milhões, sendo US$ 75 milhões financiados pelo New Development Bank (NDB), dos BRICS, e US$ 18,75 milhões como contrapartida da Prefeitura de Curitiba.

