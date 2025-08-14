Praça Rui Barbosa vira novo terminal de integração temporal de Curitiba

A partir desta quinta-feira (14), a Praça Rui Barbosa passou a ser o novo terminal de integração temporal do transporte coletivo de Curitiba. Ou seja, os passageiros não terão mais que pagar uma nova passagem se quiserem fazer uma conexão entre linhas convencionais, expressas e entre os biarticulados que operam os eixos Centro/Sul e Leste/Oeste na Rui Barbosa.

Ao todo, a conexão envolve 39 linhas convencionais e quatro expressas que operam na praça (veja lista no final do texto). De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o projeto vai beneficiar 55 mil passageiros por dia.

+ Leia mais Passeio gratuito explora locais que Dalton Trevisan frequentava em Curitiba

“Quem usa o transporte coletivo sabe da importância dessa integração aqui na Rui Barbosa, que recebe diariamente um grande fluxo de pessoas. Essa é uma iniciativa que vai ajudar no movimento do comércio no Centro”, disse o prefeito Eduardo Pimentel durante o evento de inauguração.

O presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, ressalta que a Praça Rui Barbosa sempre foi um local de grande fluxo de linhas de ônibus, mas elas não tinham integração entre si, como num terminal convencional.

Como vai funcionar na prática?

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a integração temporal na Rui Barbosa vai funcionar de duas formas. A primeira entre as linhas convencionais e as linhas expressas 603-Pinheirinho/Rui Barbosa, 303-Cententário/Campo Comprido sentido Leste, 303-Centenário/Campo Comprido sentido Oeste e 302-Cententário/Rui Barbosa. O tempo de integração é de uma hora.

A segunda novidade é a integração entre os eixos Centro/Sul e Leste/Oeste com a conexão entre as linhas expressas 603-Pinheirinho/Rui Barbosa com 303-Cententário/Campo Comprido Leste, 303- Centenário/Campo Comprido Oeste e 302-Cententário/Rui Barbosa. Neste caso, o tempo de integração é de dez minutos. De acordo com a Urbs, será feito uma avaliação nos primeiros dias da integração e, se houver necessidade, poderá ampliar esse prazo.

A integração temporal na Rui Barbosa funciona com a utilização do cartão transporte Urbs (usuário e estudante). Entre os expressos, o passageiro valida o cartão na sua origem normalmente, passa novamente o cartão no validador de integração – que foi implantado especialmente para a conexão temporal na estação de desembarque – e, em seguida, passa o cartão na catraca da próxima linha.

Entre convencionais e expressos, a prefeitura explica que basta passar o cartão na sua origem, descer do veículo e passar no validador na estação ou ônibus seguinte. Não há necessidade de utilizar um validador de integração. Em ambos os casos, o sistema lê que se trata de uma integração e a segunda tarifa não é debitada.

Confira as linhas que fazem parte da integração:

Linhas convencionais:

160 Mercês/Guanabara;

265 Ahu/Los Angeles;

360 – Novena;

365 – Jardim Social/Batel;

385 – Cristo Rei;

387 – Palotinos;

461 – Santa Bárbara;

462 – Petrópolis;

465 – Erasto Gaertner;

468 – Jardim Centauro;

471 – Vila São Paulo;

472 – Uberaba;

474 – Jardim Itiberê;

475 – Canal Belém;

477 – Vila Macedo – Guabirotuba;

560 – Alferes Poli;

561 – Guilhermina;

661 – Lindóia;

662 – Dom Ático;

663 – Vila Cubas;

665 – Vila Rex;

666 – Novo Mundo;

670 – São Jorge;

671 – Portão;

673 – Formosa;

674 – Nossa Senhora da Luz;

701 – Fazendinha;

703 – Caiuá;

706 – Caiuá/Fazendinha/Centro;

760 – Santa Quitéria;

761 – Vila Izabel;

762 – Vila Rosinha;

777 – Vila Velha;

778 – Cotolengo;

801 – Campina do Siqueira/Batel;

860 – Vila Sandra;

861 – Tramontina;

862 – Barigui;

863 – Água Verde.

Linhas expressas urbanas:

302 – Centenário/Rui Barbosa;

303 – Centenário/Campo Comprido Leste;

303 – Centenário/Campo Comprido Oeste;

603 – Pinheirinho/Rui Barbosa.

Praça Carlos Gomes vai virar terminal de integração

Durante o lançamento da integração temporal na Rui Barbosa, o prefeito Eduardo Pimentel adiantou que já determinou a implantação da integração temporal também na Praça Carlos Gomes.

“Já determinei ao presidente da Urbs que faça estudo também para integração temporal na Praça Carlos Gomes com a Praça Rui Barbosa, fazendo a ligação também com o eixo Boqueirão”, declarou.