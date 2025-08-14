Área de escape na BR-277, no litoral do Paraná, salva centésima vida; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A área de escape da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, registrou na terça-feira (12) a 29ª entrada desde que foi restaurada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, em março de 2024. Com o último acesso, o número de vidas salvas pelo dispositivo passa de 100 e destaca o papel fundamental da estrutura na segurança viária e na prevenção de acidentes.

Na ocorrência, um caminhão carregado com 3,8 toneladas de trigo em sacos entrou na área de escape depois de um problema nos freios. O motorista, de 53 anos, e o passageiro, de 43 anos, não ficaram feridos. O condutor contou aos socorristas que percebeu que estava sem freios ainda no km 38 e seguiu por mais de um quilômetro na condição.

Assista:

Falha nos freios é motivo que mais provoca uso da área de escape

Um levantamento realizado pela concessionária indica que a falha no sistema de freios foi a causa mais relatada pelos condutores para o acesso ao dispositivo, em 15 ocasiões.

Ao todo, esses caminhões estavam carregados com mais de 370 toneladas de produtos, principalmente soja (186,5 toneladas), açúcar (131 ton) e frango (55 toneladas), e ainda 45 mil litros de biodiesel, presente em um único caminhão.

Entre os 29 acessos, 15 foram realizados por caminhões e 13 por automóveis em situações de imperícia. Além disso, um ônibus com 45 passageiros acessou o dispositivo, também com problema nos freios.

Capacidade da área de escape

A área de escape em Morretes tem 180 metros de extensão, largura interna de 5 metros e é preenchida com 360 toneladas de cinasita, correspondente a 735 metros cúbicos do material – semelhante às bolinhas de argila expandida usadas na jardinagem.

A área de escape tem capacidade para parar um caminhão de 57 toneladas trafegando a 140km/h. Antes da estrutura há ainda a pista de aproximação, com 120 metros de extensão e pintura especial para alertar os motoristas. A concessionária reforça a orientação que, por questão de segurança, não é permitido que veículos parem na pista de aproximação.