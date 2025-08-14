Mandirituba

Mãe e bebê se envolvem em acidente na BR-116, na RMC

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 14/08/25 16h26
Acidente na BR-116
Foto: Divulgação/PRF

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (14) na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Dois veículos bateram de frente e cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um dos carros havia uma mãe e um bebê e no outro veículo, mãe, filho e cunhada. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo a PRF, trânsito segue lento no local.

