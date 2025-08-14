Chefão do tráfico é preso em Guaratuba: R$ 3 milhões são confiscados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O líder de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas foi preso em Guaratuba, no Litoral. A operação também prendeu outras três pessoas em Curitiba, Almirante Tamandaré, na região metropolitana, e em Joinville, no estado de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil (PCPR), R$ 3 milhões foram confiscados.

A operação ocorreu na quarta-feira (13) e, de acordo com a PCPR, além das prisões, foram cumpridos seis ordens de buscas que resultaram na apreensão de objetos e documentos que podem ajudar nas investigações. Com o líder, foi apreendido um veículo de luxo.

Segundo o delegado da PCPR João Paulo Martins, a investigação aponta que os suspeitos utilizavam um estabelecimento comercial como fachada para a distribuição de drogas.

“Mantinham uma intensa movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas”, afirma.

A investigação financeira apontou transações que teriam ultrapassado de R$ 1 milhão, bem como a aquisição de veículos e bens de alto valor logo após depósitos suspeitos.

Conforme a corporação, os quatro suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A polícia procura um quinto investigado que está foragido.