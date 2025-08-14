PF intercepta ônibus de viagem na RMC e encontra 2 toneladas de maconha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Federal (PF) apreendeu 1.853 quilos de maconha em um ônibus de viagem, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A apreensão, que ocorreu na tarde de quarta-feira (13), também resultou na prisão em flagrante de dois motoristas.

De acordo com a PF, a droga foi localizada em um compartimento escondido em um dos assentos. O ônibus era ocupado por 21 passageiros paraguaios que teriam saído de Foz do Iguaçu, no Oeste, com destino a Blumenau, em Santa Catarina, para fazer compras.

+ Leia mais Explosão Enaex: veja como o Paraná vai acelerar a identificação de nove vítimas

Para acessar o esconderijo da droga, a PF contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que foi o responsável por cortar a lataria do veículo e retirar a maconha.

De acordo com a PF, a ação faz parte de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai, no combate ao tráfico de drogas.