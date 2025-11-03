PR-408, em Morretes, terá esquema ‘Pare e Siga’ a partir desta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A execução da obra de recuperação da ponte sobre o riacho Passa Sete, no km 16,7 da PR-408, em Morretes, no litoral do Paraná, irá alterar o fluxo de veículos no trecho. A partir desta terça-feira (04/11) a rodovia estará com operação “Pare e Siga” para a realização dos trabalhos.

Durante a execução da obra na pista, uma das faixas da rodovia permanece liberada para o fluxo. Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro sinalizam o local e orientam os motoristas que passam pelo trecho. “A interdição é necessária para a realização adequada e segura da obra. Se trata de uma intervenção importante, que irá garantir mais segurança e maior capacidade de fluxo para a rodovia”, explica o diretor de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, Juarez Cordeiro.

A orientação aos motoristas é que planejem as viagens considerando esta fase de obras e respeitem a sinalização extra colocada no local. Em caso de emergência, o usuário deve acionar a concessionária pelo número 0800 277 0153, que está disponível 24 horas e também atende pelo WhatsApp.

Obra na PR-408, em Morretes

A obra de reforço da ponte é realizada na estrutura do dispositivo. Serão utilizadas 2 toneladas de aço e fibra de carbono na parte inferior e na pista da ponte, além da concretagem de uma nova laje, instalação de barreiras de concreto e adequação de guarda-rodas. Paralelamente, as equipes irão realizar eventuais ajustes no entorno, como contenção de encostas.