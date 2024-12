Poste é engolido por buraco às margens de rodovia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um buraco formado às margens da Rodovia dos Minérios, na região do bairro Abranches, em Curitiba, está quase derrubando um poste de luz na via. A situação foi registrada na tarde desta segunda-feira (09), na pista sentido Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Nas imagens registradas pelo fotógrafo da Tribuna Átila Alberti é possível perceber que o buraco está prestes a causar o tombamento do poste, o que torna a passagem dos veículos perigosa.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Para tentar garantir segurança dos motoristas, dois guardas municipais foram até o local e isolaram a pista no sentido RMC.

Por meio de nota a Copel informou que equipes estão em deslocamento para realizar a substituição do poste. De acordo com a empresa, o solo cedeu devido às chuvas, o que fez com que o poste envergasse.