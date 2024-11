Portas fechadas para educação: fim de CEEBJA preocupa na RMC

Os alunos do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) São José dos Pinhais, localizado na região central da cidade, foram surpreendidos com a informação de que o local não vai mais funcionar em 2025. Com aulas no período da manhã e noite, os alunos estão preocupados com a continuidade dos estudos que retomaram na idade adulta.

Luís Cesar de Araújo, 33 anos, está finalizando o 9º ano. Ele pretende fazer o Ensino Médio completo e lamenta a situação. “Pelo que a gente soube, quem estuda de noite vai ser transferido para uma outra escola da região central de São José, mas quem trabalha de noite e estuda de manhã não sabe aonde vai terminar os estudos”, disse.

Outra estudante do CEEBJA São José dos Pinhais também manifestou preocupação com o fato. Bruna Stefani da Silveira, 29 anos, diz que o local é mais do que uma escola “representa um espaço de aprendizado, mas também um ambiente de inclusão e desenvolvimento pessoal para muitos jovens e adultos e suas famílias, que buscam uma nova chance na educação”.

A estudante conta que a escola tem bastante aluno com deficiência, muitos “que não se adaptaram em outras escolas, e ali foram bem acolhidos”, comenta. Bruna iniciou os estudos no CEEBJA em 2023 e planeja terminar em 2025. “Estamos solicitando que essa decisão seja revista, pois acreditamos que investir em educação é investir no futuro. A população merece ser ouvida em uma decisão tão significativa, e estamos dispostos a lutar para manter o CEEBJA funcionando e atendendo a todos que dele precisam”, afirmou a estudante.

Seed confirma encerramento das atividades

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná (Seed-PR) confirmou o encerramento das atividades do local em 2025, motivada por dois fatores principais: “primeiramente, o imóvel onde a unidade está localizada é alugado e o proprietário já manifestou desinteresse em renovar o contrato de locação. Em segundo lugar, o número de alunos atualmente atendidos na unidade está reduzido, o que torna viável a realocação dos mesmos para unidades próximas”, diz a nota.

A secretária executiva educacional da APP – Sindicato, Margleyse Adriana dos Santos, diz que há uma preocupação com ao menos 100 alunos da escola. “Nossa preocupação no colégio em São José, principalmente, é que tem 100 alunos que não têm para onde ir. São alunos que saíram de medida socioeducativa; alunos de 15 a 17 anos que não podem estudar a noite, e trabalham a tarde. Temos muitos jovens de 22 anos que tem deficiências. Temos muita preocupação com relação ao fechamento”, afirmou.



Conforme a APP, são cerca de 680 alunos que frequentam o CEEBJA São José dos Pinhais, que possui duas turmas regulares de ensino fundamental. São sete turmas de manhã e 10 a noite de CEEBJA.

A secretária da APP também informou que um grupo de educadores esteve na Assembleia Legislativa do Paraná para conversar sobre esse fechamento, pois dentro deste colégio também há um centro de especialização para alunos cegos e surdos. “Não é um colégio pequeno. Pelo que sabemos o prédio é alugado de uma igreja. Não temos conhecimento sobre a questão que a igreja queira o espaço novamente. A Seed, não só em São José, mas em Londrina e Fazenda Rio Grande também está fechando os CEEBJAs. Em 2023 já tivemos um grande fechamento do CEEBJAs no Paraná e o Governo do Estado vem com esse desmonte novamente”, acusa a diretora da APP-Sindicato.

Ainda em nota, “a Seed-PR assegura que todos os estudantes serão plenamente atendidos em outras unidades que oferecem as mesmas modalidades e turnos do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo continuidade de ensino e preservação da qualidade pedagógica e acadêmica. A transição será planejada para assegurar o melhor atendimento aos estudantes”, finaliza a nota.