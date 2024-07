Por que chove tanto em Curitiba? Acumulado já é 44% a mais que média histórica

Julho começou com chuvas intensas em várias regiões do Paraná, incluindo Curitiba. A chuvarada dos últimos dias foi tanta que já ultrapassou o previsto para o mês inteiro. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a primeira quinzena de julho em Curitiba registrou o índice de 131,5 milímetros (mm), 44% a mais do que a média histórica para todo o mês, que é de 90,8 mm.

Apesar da situação da capital paranaense chamar atenção, o Simepar alerta que municípios das regiões Sul e Sudoeste tiveram números ainda mais expressivos.

Os maiores volumes de chuva foram registrados em Bituruna (227,4 mm), Cruz Machado (211,8 mm), União da Vitória (205,4 mm), Coronel Domingos Soares (197,0 mm) e Palmas (194,2 mm). O Litoral também foi bastante atingido, com precipitações altas em Antonina (214 mm), Paranaguá (158,8 mm) e Guaraqueçaba (155,2 mm).

Por que está chovendo tanto?

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que as chuvas acima da média têm ligação com um fenômeno climático específico. “Esse período chuvoso foi causado por um bloqueio atmosférico que se desenvolveu no Sul do continente por conta do tempo seco. Esse é um fenômeno que impede o deslocamento de frentes frias do Oceano Pacífico para o Atlântico, o que favorece o aumento na formação de nuvens de chuva”, destaca.

Por outro lado, na maior parte dos municípios do Norte do Paraná as chuvas foram mais brandas, não passando dos 80 mm. Cambará, na divisa com São Paulo, foi a exceção. Após passar por 40 dias de seca, a precipitação na cidade foi de 92,8 mm, quase dobrando a média mensal de 47 mm.

Vai chover mais no Paraná nos próximos dias?

De acordo com o Simepar, uma massa de ar seco irá predominar sobre o Paraná nos próximos dias, diminuindo a ocorrência de chuva e deixando as temperaturas mais elevadas.

“Ainda teremos frio na parte da noite, chegando a 9°C na Região Metropolitana de Curitiba, porém as tardes irão apresentar temperaturas mais elevadas. Cidades ao Leste do Estado poderão chegar até os 27°C, enquanto nas regiões Oeste e Noroeste a temperatura máxima passará dos 30°C. Juntando isso com a umidade baixa que é característica da estação, pode-se dizer que teremos um ‘veranico’”, comenta Kneib.

No site do Simepar estão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. Pode ser consultada a previsão para até 15 dias por município e região do Paraná.

