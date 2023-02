A ponte de madeira que faz a ligação entre Curitiba e Campo Magro, na Região Metropolitana, está sendo recuperada após ser interditada após ter estrutura danificada por fortes chuvas na semana passada. A reconstrução da ponde de madeira fica sobre o Rio Passaúna, na Rua Leonardo Kubis, no bairro Orleans.

Segundo a prefeitura, a obra teve início de forma emergencial na sexta-feira (17), com a limpeza e retirada da antiga estrutura danificada. A montagem do tablado deve acontecer já na próxima semana, sendo que a nova ponte vai ter 5 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, com tablado construído com pranchas de cambará. A estrutura é essencial aos motoristas que circulam pela região que concentra chácaras e residências rurais.

“Ações preventivas e corretivas nas pontes e passarelas de madeiras e nas estruturas de concreto com cabeceiras e alas de pontes são constantes em estruturas de ligação localizadas nos bairros das dez administrações regionais de Curitiba”, disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A população pode solicitar reparos e manutenção em equipamentos urbanos através da Central 156. Para isso, é importante que o cidadão indique o endereço o mais completo possível do local, como o nome das ruas transversais.

