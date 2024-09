Ponte na Grande Curitiba terá bloqueio nesta quarta-feira; saiba onde

A ponte sobre o Rio da Várzea, na PR-427, entre a Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, e Campo do Tenente, na região Sul, vai ser bloqueada parcialmente ao longo desta quarta-feira (04).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), a medida é necessária para realizar serviços de manutenção preventiva no tabuleiro da ponte.

Durante os trabalhos, será realizada operação pare-e-siga, com o tráfego sendo liberado em cada sentido, durante intervalos nos serviços, visando evitar a interdição da rodovia, principal ligação entre os dois municípios.

Estrutura metálica centenária

A ponte tem 152,95 metros de extensão, 4,8 metros de altura e 5,24 metros de largura. Foto: Divulgação/DER

A ponte tem 152,95 metros de extensão, 4,8 metros de altura e 5,24 metros de largura. É de pista única, com uma passarela para pedestres. A estrutura é metálica e centenária.

O DER-PR informa que as condições climáticas na região podem afetar a programação das atividades.

