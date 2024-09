Ponte de Guaratuba! Obra faz treinamento de emergência ambiental marítima

O Consórcio Nova Ponte (CNP), que executa as obras da Ponte de Guaratuba, promoveu um treinamento aos colaboradores, sobre atendimento a emergência ambiental marítima. A atividade, que faz parte do Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência, foi aplicada pelo grupo CETRIC, contratado para a ação pelo CNP, e teve como foco o derramamento de produtos químicos em meio marítimo. O treinamento ocorreu na Praia de Caieiras.

Os colaboradores e participantes receberam orientações sobre o uso de equipamentos para conter um desastre ambiental e seus impactos socioambientais. Na ocasião, foi apresentado o uso de barreiras de contenção, absorvente natural orgânico, barreiras com material absorvente, além de bombas de transferência e para retirada de produto da água.

O objetivo do treinamento é preparar os funcionários e colaboradores para a prevenção, redução e ou controle de quaisquer situações de desastres ambientais. Isso porque a obra da Ponte de Guaratuba é executada com um rigor de padrão de segurança, o qual busca obter a menor incidência possível de emergências, que possam ocorrer durante a construção.

Foto: Divulgação/DER

A engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Larissa Vieira, ressalta a importância dos treinamentos e capacitações que priorizam o padrão de excelência durante as etapas de construção da ponte.

“Estamos sempre pensando na obra alinhada aos quesitos ambientais e de segurança. O treinamento para atendimento à emergência ambiental marítima reforça que os colaboradores são preparados e certificados para garantir as melhores ações em caso de emergência”, destaca a engenheira. “Toda a obra da ponte, desde a sua infraestrutura, cuidados intensivos com a mão de obra, além do investimento e da área ambiental, são tratados com muita eficiência e responsabilidade”.

A oceanógrafa Talita Batista, que participou da ação, enfatiza a priorização dos cuidados com o meio ambiente durante a construção da ponte. Ela destaca a importância do treinamento para todo o ecossistema local.

“O treinamento para emergências ambientais marítimas aplicado aos colaboradores da obra é essencial para aumentar a eficiência na resposta a acidentes com derramamento de produtos químicos, buscando minimizar os impactos ambientais e proteger o meio ambiente, assim como as comunidades que dependem da baía”, ressalta a oceanógrafa.

Gerenciamento de riscos

A obra da Ponte de Guaratuba possui um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), que detalham os procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes ambientais.

O gerenciamento de riscos de acidentes e vazamento de produtos perigosos é definido como um conjunto de ações e procedimentos, sejam técnicos e administrativos, que tem como objetivo prevenir, reduzir e controlar o potencial de danos associados ao empreendimento.

Entre os objetivos do Programa de Gerenciamento de Riscos estão a minimização no caso da ocorrência de eventos acidentais, dos impactos na via e no seu entorno; a preservação da saúde dos trabalhadores e da população afetada e a conservação do meio ambiente. As prioridades englobam também a manutenção da segurança da ponte e do patrimônio envolvido nos acidentes; adoção de procedimentos e definição de responsabilidades, além da prevenção dos impactos socioambientais na área de influência considerada para a fase de construção.

Ponte terá 1.224 metros de extensão

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A previsão de entrega da obra é abril de 2026.

Todas as etapas da obra são fiscalizadas pelo DER/PR, com apoio do Consórcio Supervisor da Ponte de Guaratuba (CSPG) e acompanhamento do Instituto Água e Terra (IAT). O intuito é garantir que todos os padrões exigidos pelo Governo do Estado sejam cumpridos. Para acompanhar a obra em tempo real, basta acessar o site da Ponte de Guaratuba.

