Polos gastronômicos impulsionam desenvolvimento econômico em Curitiba

A formação de polos gastronômicos em Curitiba está transformando ruas com concentração de restaurantes em áreas de desenvolvimento econômico e promoção do comércio local. Essa estratégia coletiva, prevista no Plano Diretor da cidade desde 2015, beneficia empresários, moradores e visitantes ao fortalecer a identidade local e criar condições para o crescimento qualificado do setor.

Atualmente, Curitiba conta com 11 polos gastronômicos estabelecidos, incluindo regiões como Itupava, Alto Juvevê, Santa Felicidade e o recém-reconhecido Polo da Avenida Iguaçu. Esses polos recebem incentivos como flexibilização do uso do passeio público, autorização simplificada para eventos e possibilidade de fechamento de ruas em datas comemorativas.

Beto Madalosso, empresário do Carlo Ristorante no Polo da Avenida Iguaçu, destaca as vantagens do reconhecimento oficial: “Quando a região é reconhecida como polo, surgem possibilidades que não existiriam individualmente. Algumas regras podem ser flexibilizadas, o que ajuda muito quem empreende no setor.” Ele também ressalta o impacto positivo na atração de público e no fortalecimento da segurança local.

Além dos polos existentes, há propostas em análise para novas áreas, como o Polo Gastronômico do Boqueirão e do Mercado Municipal. Essas iniciativas buscam impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural, incentivar melhorias urbanas e estabelecer parcerias para qualificar espaços e empreendedores.

O avanço dos polos gastronômicos em Curitiba fortalece um dos setores que mais geram empregos na cidade, movimentando uma cadeia econômica significativa e criando oportunidades para diversos profissionais.