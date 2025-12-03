Ora-pro-nóbis proibido: suplementos são banidos pela Anvisa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação fiscal da Anvisa, publicada nesta terça-feira (02/112), ordenou a apreensão e a proibição dos suplementos Prosatril e Erenobis. Com isso, os produtos, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda., não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos.

Os suplementos estão sendo vendidos e anunciados sem possuir registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, o que não é permitido.

A irregularidade é grave, já que a comercialização de suplementos sem registro coloca em risco a saúde dos consumidores. A agência realiza fiscalizações constantes para identificar produtos que não seguem as normas estabelecidas.

Histórico

Em abril deste ano, a Anvisa decidiu proibir a utilização da planta ora-pro-nóbis em suplementos alimentares, com base na falta de evidências que comprovem a sua eficácia e segurança.

A planta, apesar de ser utilizada na culinária brasileira, não possui estudos suficientes que garantam seu uso seguro como suplemento alimentar, justificando a proibição da agência reguladora.

Suplemento Óliver Turbo

Outro produto atingido pela medida é o Óliver Turbo, suplemento da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda., que deve ser apreendido. A ação fiscal proibiu ainda a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o seu consumo.

O produto também não é registrado e não foi notificado na Anvisa.

A agência recomenda que consumidores que possuam esses produtos interrompam imediatamente o uso e procurem orientação médica caso tenham apresentado algum efeito adverso.