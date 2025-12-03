Oportunidade: Bolsas de R$ 3,2 mil para atuar com orgânicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Procurando uma oportunidade para atuar com agricultura orgânica e sustentabilidade? O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) está com inscrições abertas para 20 vagas de bolsistas que vão trabalhar no Paraná Mais Orgânico, programa estadual que orienta agricultores familiares na produção de alimentos orgânicos.

São 16 vagas para profissionais com formação em Engenharia Agronômica, três para graduados em Administração e uma para quem tem diploma em Tecnologia da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E o melhor: a inscrição é totalmente gratuita.

Interessou? Você tem até 7 de dezembro para se candidatar. O edital completo está disponível no site do Tecpar.

O valor da bolsa-auxílio é bem atrativo: R$ 3,2 mil mensais, com dedicação de 40 horas semanais ao projeto, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Mas atenção aos requisitos! Para concorrer às vagas de Engenharia Agronômica, você precisa ter conhecimento em práticas agroecológicas, dominar a legislação brasileira de orgânicos, ter nível intermediário no Pacote Office e experiência em análise de processos. Além disso, é necessário ter carteira de motorista categoria B e disponibilidade para viagens.

Já para as vagas de Administração, além do diploma, são exigidos: experiência em instituições públicas ou de pesquisa e inovação, rotinas administrativas, elaboração de relatórios, controle de processos institucionais, conhecimento em gestão de projetos e domínio do Pacote Office.

Para a vaga de TI, o candidato deve ter formação com ênfase em tecnologia da informação, experiência nas linguagens de programação listadas no edital, conhecimento em desenvolvimento de Inteligência Artificial e análise de documentos para licitações públicas.

Um detalhe importante: o candidato não pode ter vínculo empregatício com carga horária que coincida com o projeto, nem receber outra bolsa com recursos do Tesouro do Estado do Paraná.

Além da bolsa, o Tecpar oferece seguro de vida contra acidentes pessoais, refeição no local e possibilidade de usar o transporte fretado da empresa. Super vantajoso, não é?

O processo seletivo acontece entre os dias 8 e 12 de dezembro. Para se inscrever, envie os documentos exigidos (currículo, comprovante de conclusão de curso superior, cópias do RG e CPF, comprovante de endereço e registro profissional) para o email editais@tecparcert.com.br.

A seleção será feita em etapas: análise de currículo, avaliação da experiência comprovada e entrevista. Serão chamados até cinco candidatos por vaga para a entrevista, que vai avaliar o conhecimento técnico declarado no currículo e a experiência para a vaga. O resultado final será divulgado no site do Tecpar no dia 15 de dezembro.

Sobre o programa: o Paraná Mais Orgânico é uma iniciativa do Governo do Paraná que oferece orientação técnica gratuita para agricultores familiares interessados em converter suas lavouras convencionais para o modelo orgânico.

O programa é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com parcerias entre o Tecpar, as sete universidades estaduais e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Juntas, essas instituições oferecem acompanhamento técnico e científico durante todo o processo de conversão para a agricultura orgânica.

O Tecpar é responsável pela certificação das propriedades, emitindo o selo após auditoria. Credenciado junto ao Mapa, o instituto garante que os produtos atendem aos padrões rigorosos do setor, assegurando autenticidade e rastreabilidade.

Todo o programa é financiado pelo Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico, administrado pela Seti.