Um novo shopping será inaugurado em outubro no imóvel do antigo Pollhop Alto da XV. Com o nome de Alto da XV Mall, o novo shopping será inaugurado no dia 28 de outubro. A administração será da Argo Desenvolvimento & Gestão, empresa responsável pelo gerenciamento de dezenas de shoppings no Brasil, entre eles o Shopping Crystal em Curitiba .

O Polloshop fechou por decisão administrativa dos antigos locatários em 20 de abril, deixando muitos lojistas preocupados com a possibilidade do fim definitivo do centro comercial.

Após meses de ansiedade dos lojistas que lutaram para manter o shopping aberto e sempre acreditaram na viabilidade econômica da região do Alto da XV, o diretor de operações da Argo, Fabiano Bussi, afirma que a localização do shopping é economicamente estratégica. “A vida de muitas pessoas se encontra nessa localidade, então acreditamos na influência que a região já oferece para continuar atendendo aos potenciais consumidores de modo mais assertivo. O Alto da XV Mall veio para resgatar a conveniência e a comodidade para os curitibanos e oferecer tudo o que a região merece”, explica.

Marcello Almeida, sócio da Cia Iguaçu, proprietária do imóvel e responsável pelo novo projeto do estabelecimento, diz que também acredita no potencial da região. “A partir de agora, a população de Curitiba e mais especificamente os moradores da região do Alto da XV podem contar com um projeto moderno, dinâmico e focado na praticidade, economia e parceria com os seus colaboradores e clientes”, ressalta. Antes da empresa decidir reabrir o shopping, um estudo de viabilidade foi realizado.

Como será o novo shopping

O Alto da XV Mall terá características para atrair variados tipos de consumidor. Com a intenção de ser um “amigo” do cliente, o shopping contará com um mistura de cerca de 180 lojas de diferentes segmentos, como vestuário, calçados, telefonia, beleza, praça de alimentação, utensílios, acessórios, etc. As lojas terão custo-benefício acessível, com praticidade e conveniência.

De acordo com a administradora, a estimativa é de que o shopping movimente a economia local, gerando centenas de empregos diretos e indiretos por meio de lojistas, prestadores de serviço e funcionários próprios.

O shopping abre seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, que determina distanciamento necessário, obrigatoriedade de máscara, disponibilização de álcool gel, sanitização constantes de áreas comuns, como banheiros, mobiliário da praça de alimentação, quantidade limitada de clientes, cuidado na operação de ar condicionado, entre outras.