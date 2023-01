Uma situação bastante inusitada, envolvendo três policiais, movimentou uma unidade da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Curitiba, na última quarta-feira (21). Uma policial que voltava ao trabalho após um período afastada das funções foi flagrada pelo furto de chocolates de duas colegas da corporação – as guloseimas faziam parte dos kits natalinos distribuídos aos policiais.

As policiais furtadas notaram a falta de um kit com três chocolates em suas sacolas por volta do meio-dia. Diante desse fato, entraram em contato com a empresa responsável pela entrega dos presentes, que informou não ter nenhum registro sobre um eventual extravio dos chocolates.

Após uma investigação dentro da própria unidade, que fica no sede principal do Departamento de Polícia Civil, no bairro Rebouças, os chocolates desaparecidos foram encontrados dentro da sacola da policial que estava em seu primeiro dia de trabalho. Ela foi detida em flagrante pelas próprias colegas e posteriormente encaminhada para a delegacia do 8º Distrito Policial para ser indiciada – a polícia não informou se a suspeita segue detida ou foi liberada.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que a servidora foi autuada em flagrante pelo crime de furto e responderá criminal e administrativamente pelos fatos.

