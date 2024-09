Policiais fazem escolta urgente para gestante em Curitiba

Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) atuaram em uma situação de emergência na tarde de segunda-feira (02), em Curitiba. A equipe foi chamada para realizar uma escolta urgente para uma gestante que precisava ser transportada rapidamente para o hospital. A mulher estava em trabalho de parto.

A gestante precisava chegar ao Hospital das Clínicas, na região do Alto da Glória, mas enfrentava dificuldades para chegar ao hospital devido ao trânsito congestionado na região por volta das 13 horas.

Os policiais se mobilizaram para criar uma rota segura e rápida. Os policiais utilizaram sirenes e luzes de emergência e abriram caminho, garantindo que o carro da família com a gestante pudesse deslocar com mais facilidade.

Graças à intervenção rápida e coordenada dos policiais do BPTran, a gestante chegou ao hospital em tempo hábil e foi imediatamente atendida pela equipe médica.

