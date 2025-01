Policiais da PRF sofrem acidente durante ocorrência na RMC e vão parar no hospital

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se envolveram em acidentes na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, neste domingo (19).

Os agentes se deslocavam para uma ocorrência quando perderam o controle da direção dos veículos. Dois policiais saíram ilesos e dois precisaram de atendimento médico. Após avaliação, ambos foram liberados.

Tentativa de saque de carga

Os policiais rodoviários federais que se envolveram no acidente iriam atender uma tentativa de saque de carga envolvendo um veículo que transportava valores no km 27 da BR-116. O caminhão perdeu o controle da direção e avançou no canteiro lateral da rodovia.

A informação que chegou para a PRF era que havia uma tentativa de saque do dinheiro. Uma terceira equipe foi até o local e constatou que o veículo não foi violado.

Em nota, a PRF informou que dos quatro policiais que ocupavam as viaturas, dois saíram ilesos e dois foram encaminhados para exames no hospital Angelina Caron, já com alta hospitalar sem a necessidade de cuidados médicos.