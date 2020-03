A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta terça-feira (24) cinco pessoas suspeitas de fabricar e vender de forma clandestina álcool em gel em Curitiba e Região Metropolitana. Embalagens contendo o produto traziam informações de terceiros – empresa e responsável técnico – que não faziam parte do esquema e denunciaram o caso.

Cerca de 50 frascos do produto foram apreendidos em uma residência, no bairro Sítio Cercado, usada pelos suspeitos como ponto de venda/entrega dos produtos. Três homens foram presos no local. Conforme apurado pelos investigadores, os criminosos utilizavam três motocicletas para fazer entregas, mas os clientes/vítimas também podiam retirar os produtos no local.

A fábrica clandestina foi localizada em Araucária, na RMC. A PCPR encontrou dezenas de toneis, insumos para fabricação de “álcool em gel”, além de etiquetas e outros equipamentos para produção da substância fraudulenta. Neste local, um homem e uma mulher foram presos.

“Foi uma rápida ação dos policiais do 10º distrito. Os três elementos foram autuados e indicaram o local da fábrica onde eram feitos os produtos. Fomos ao local e identificamos mais produtos. Todos foram autuados em flagrante”, explicou o delegado Rinaldo Ivanike.

O trio responderá por estelionato, fraude, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e substância destinada à falsificação. Se condenados, os suspeitos podem pegar até 15 anos de prisão.

