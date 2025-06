Polícia investiga falsa agência de modelos que enganava idosos em Curitiba

Um grupo criminoso que atuava em uma falsa agência de modelos foi alvo de uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (12), em Curitiba. Um homem foi preso durante a operação. A polícia também apreendeu celulares e documentos.

Segundo o delegado da PCPR Thiago Dantas, a investigação verificou que o grupo tinha como alvo, principalmente, pessoas idosas. As vítimas eram convencidas de que poderiam atuar como modelos para grandes marcas do mercado. Para isso, os suspeitos orientavam os idosos a pagarem por books fotográficos que nunca eram entregues.

A investigação identificou cinco envolvidos no esquema. Um deles foi preso nesta quinta-feira e os demais seguem foragidos. Além do mandado de prisão temporária, os policiais também cumpriram uma ordem judicial de busca e apreensão na casa do investigado.

Denúncias para Polícia Civil do Paraná

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que colaborem com as investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.