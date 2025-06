Curitibano da darkweb é preso com vasto conteúdo de pornografia infantil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Anonimato ZERO!

Um homem de 30 anos foi preso durante uma operação da Polícia Federal contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e o compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil na Internet, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (12).

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na operação “Olhos da Rede 7”, realizada em dois endereços na capital paranaense.

Os alvos são suspeitos de compartilhar imagens de abuso sexual infantil, além de comercializar e distribuir arquivos desta natureza em fóruns da “darkweb”, internet não indexada, utilizada pelos criminosos a fim de manter o anonimato dos atos que praticam na internet.

O homem que foi preso tinha com ele, segundo a PF, um grande volume de arquivos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Foram apreendidos, ainda, diversos equipamentos utilizados pelos indivíduos investigados que vão passar por perícia técnica.

As investigações continuam em busca de informações que possam indicar o envolvimento dos suspeitos com a prática de crimes mais graves, como a produção de pornografia infantil e o estupro de vulnerável. Outro objetivo é identificar abusadores sexuais e ajudar no resgate das crianças vítimas de abuso.

A Polícia Federal conta com equipes especializadas na investigação de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Caso seja vítima ou tenha conhecimento de fatos desta natureza, não deixe de encaminhar sua denúncia pelos portais “Disque 100”, ComunicaPF ou SaferNet. Sua denúncia pode fazer a diferença na vida de muitas crianças.

