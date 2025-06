Tráfico de drogas sofre golpe milionário em Curitiba e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba e região oeste do Paraná foram palco de uma série de operações policiais bem-sucedidas contra o tráfico de drogas nos últimos dias. Em apenas 72 horas, as forças de segurança do estado conseguiram interceptar mais de 3,5 toneladas de entorpecentes, causando um prejuízo estimado em R$ 65 milhões ao crime organizado.

O maior impacto financeiro veio de uma apreensão realizada no bairro Tatuquara, em Curitiba. Na madrugada de quarta-feira (11), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) localizou 876,2 quilos de cocaína, avaliados em impressionantes R$ 60 milhões. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de veículos e uma arma de fogo.

Mas não foi só na capital que o tráfico sofreu perdas. Na região de fronteira, as cidades de Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu foram cenário de operações que retiraram de circulação cerca de 2,6 toneladas de maconha, com valor estimado em R$ 5 milhões.

+ Leia mais Curitibano da darkweb é preso com vasto conteúdo de pornografia infantil

Na segunda-feira (09), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) interceptou uma carreta na BR-277, em Foz do Iguaçu, com mais de uma tonelada de maconha escondida em meio a uma carga lícita. Dois suspeitos foram detidos em flagrante.

No mesmo dia, em São Miguel do Iguaçu, uma ação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de quase uma tonelada de maconha em uma chácara. Além da droga, agrotóxicos contrabandeados também foram encontrados.

Para fechar o cerco ao tráfico, na quarta-feira (11), outra operação em Foz do Iguaçu apreendeu mais de meia tonelada de maconha às margens do Rio Paraná, após a observação de uma embarcação suspeita.