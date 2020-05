A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem no momento em que ele recebia 77 notas falsas em uma encomenda em uma agência dos Correios no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. A prisão ocorreu na quarta-feira (27) e o dinheiro falso apreendido pelos agentes federais totalizava R$1.530.

Os policiais foram até a agência e ao encontrar o suspeito com a caixa suspeita, foi dada voz de prisão. O suspeito informou que teria recebido as notas falsas de um advogado. A falsidade do dinheiro foi comprovada pelos próprios agentes, já que várias cédulas tinham o mesmo número de série. São 24 notas de R$ 50, 28 notas de R$ 10 e 25 cédulas de R$ 2. O homem foi preso e encaminhado para a sede da Polícia Federal em Curitiba, no bairro Santa Cândida.

A investigação segue para tentar identificar o remetente e a pessoa responsável por falsificar as notas. Caso o homem preso venha a ser condenado, poderá pegar pena de até 12 anos de reclusão. Em 2020, a PF já prendeu em flagrante 11 pessoas por este mesmo crime no Paraná.

