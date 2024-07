Uma grande operação policial ocorre nesta manhã de terça-feira (30) em Curitiba e Araucária, na Região Metropolitana, na tentativa de cumprir 79 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes de falsos empréstimos. Estima-se um prejuízo de R$ 3 milhões em menos de uma ano em várias cidades do país.

Segundo a investigação, os criminosos criavam anúncios fraudulentos na internet, nos quais falsos atendentes se passavam por funcionários de instituições financeiras. As vítimas eram atraídas por promessas de empréstimos com taxas de juros significativamente mais baixas que as do mercado. A operação foi denominada Fallen Fox, a queda da raposa em inglês.

“Os golpistas agiam de forma meticulosa, criando uma falsa sensação de segurança nas vítimas. Utilizavam linguagem técnica bancária e ofereciam condições aparentemente vantajosas. Antes da suposta liberação do crédito, exigiam o pagamento de diversas taxas fictícias, como comprovação de renda, aumento de score de crédito, IOF e Imposto de Renda. Todo esse processo era feito de maneira tão convincente que muitas vítimas só percebiam o golpe após terem perdido quantias significativas”, disse o Ricardo Casanova.

A ação policial envolve a execução de 43 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais de bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras. As diligências ocorrem simultaneamente em Curitiba e Araucária, além de cidades na Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul.

Os investigados na operação Fallen Fox irão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Desdobramentos de outra ação

A Operação Fallen Fox é um desdobramento da Operação Downfall, realizada em 4 de maio de 2023 pela PCPR e pela Polícia Federal, que ajudou a reprimir o tráfico internacional e interestadual de drogas. Durante as investigações daquela operação, a PCPR identificou o envolvimento de alguns membros da organização com golpes de falso empréstimo, o que motivou a deflagração da Operação Fallen Fox.

Na deflagração da Operação Downfall, 28 pessoas foram presas e 87 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito Estados. Um dos investigados teve apreendido cerca de R$ 900 mil em um de seus endereços, e em outro imóvel foi descoberta uma central telefônica usada para aplicar golpes de falsos empréstimos.

FUJA DOS GOLPES!

O delegado Emmanoel David, deu dicas para evitar transtornos futuros contra esse tipo de golpe. “Recomendamos que os cidadãos estejam sempre alertas, especialmente quando se trata de ofertas de empréstimos online. Desconfie de taxas de juros muito abaixo do mercado e nunca faça pagamentos antecipados para liberação de crédito. É crucial verificar a autenticidade da instituição financeira, utilizando apenas os canais oficiais dos bancos para obter informações. Se suspeitar que está sendo vítima de um golpe, não hesite em registrar um boletim de ocorrência imediatamente”, alertou o delegado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem