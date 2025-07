Polícia apreende 327 quilos de maconha gourmet em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 327 quilos de maconha gourmet e prendeu três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu nesta segunda-feira (7), em Curitiba e em Colombo, cidade vizinha à capital.

Durante diligências investigativas, equipes policiais interceptaram dois veículos suspeitos na Linha Verde, nas proximidades do bairro Hauer. No interior de duas picapes Volkswagen Saveiro foram encontrados diversos fardos de maconha prensada. Na sequência, os policiais seguiram até um imóvel em Colombo, utilizado como depósito, onde foram apreendidos outros 40 quilos do entorpecente.

Maconha Gourmet?

De acordo com a análise preliminar, a droga apresenta características típicas da chamada maconha gourmet — um tipo de entorpecente de maior qualidade e valor comercial, frequentemente destinado a mercados urbanos específicos e consumidores com maior poder aquisitivo. A famosa maconha de playboy.

Além da droga, foram recolhidos celulares, balanças de precisão, anotações com registros financeiros e cartões bancários. Os veículos utilizados no transporte da droga também foram apreendidos.

O delegado Osmar Neves Feijó, responsável pela investigação no Centro de Operações Policiais Especiais da PCPR (Cope), destacou o impacto da apreensão. “A atuação rápida e estratégica das equipes permitiu não apenas a interceptação da carga, mas também a localização de um ponto de armazenamento. A droga é do tipo gourmet, com alto valor de revenda, o que evidencia o nível de organização e sofisticação logística dos envolvidos.

Para o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a operação reforça a eficiência do modelo de repressão qualificada adotado no Estado. “Essa apreensão demonstra a capacidade da PCPR em identificar e neutralizar grupos criminosos que atuam com estrutura e foco na distribuição de entorpecentes mais sofisticados. O combate ao tráfico segue como prioridade absoluta.”

O inquérito policial permanece em andamento. A droga foi encaminhada para análise definitiva e os presos seguem à disposição da Justiça.

