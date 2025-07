150 policiais e 40 viaturas: operação em Curitiba tem confronto e presos

Realizada nesta terça-feira (8), no bairro Santa Cândida, a Operação Shinus resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, além da prisão de cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Curitiba. Três pessoas morreram em confronto com a polícia durante a ação.

A operação foi coordenada pelas Polícias Militar e Civil do Paraná, com a participação de cerca de 150 policiais militares. As equipes contaram com o apoio de unidades do 1º Comando Regional da PM (CRPM) e do Comando de Missões Especiais (CME). A Polícia Civil atuou no suporte investigativo e no recebimento das demandas de polícia judiciária.

Ao todo, foram empregadas 40 viaturas, além de equipes táticas especializadas, agentes da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC), uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) e um drone para dar suporte às incursões.

Segundo o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a operação teve como foco desarticular grupos criminosos e reduzir os índices de criminalidade na região. “O objetivo principal é garantir a segurança da população e enfraquecer a atuação de facções que insistem em operar no Santa Cândida”, afirmou.

O coronel Marcelo Roke Favero, comandante do 1º CRPM, reforçou a importância da integração entre as forças de segurança. “A atuação conjunta entre nossas unidades especializadas e o setor de inteligência foi fundamental para o êxito da operação. Os resultados impactam diretamente a estrutura das organizações criminosas na área”, declarou.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, armas e dinheiro em espécie. A operação também identificou pontos estratégicos usados para o armazenamento e comercialização dos entorpecentes, além de mapear a hierarquia da organização criminosa.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados ao 4º Distrito Policial da Polícia Civil, que dará sequência às investigações e ao cumprimento de novas diligências.

