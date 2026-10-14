PM é acionada após suspeita de bomba perto de CMEI invadido em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na noite desta quarta-feira (14) por suspeita de bomba em uma mochila abandonada na Praça Neuma Cortes, próximo ao CMEI São Braz. Na última sexta-feira (9), o CMEI foi invadido por um homem que fez 13 crianças reféns.

Segundo relato da PM, uma equipe da Guarda Municipal localizou a mochila abandonada sobre um banco e realizou consultas ao sistema de monitoramento, sem identificar registros de quando o objeto foi deixado no local.

A PM foi então acionada e a equipe do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi até o local para realizar a avaliação técnica e os procedimentos necessários. Por volta das 20h, a mochila foi aberta de forma segura e a PM constatou que ela continha apenas materiais escolares e pertences pessoais.

CMEI retornou aulas após ataque

O CMEI São Braz reabriu as portas na manhã desta quarta-feira (14), depois de um fim de semana seguido por feriado, cinco dias após a ação policial que libertou as crianças mantidas reféns no local.

O dia começou às 8h, antes da chegada dos alunos, quando todos os professores e funcionários participaram de um momento de acolhimento com a diretoria, representantes da Secretaria Municipal da Educação e equipes de psicólogos do município.

Mais tarde, às 10h, pais e responsáveis participaram de uma reunião em que educadores, representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e psicólogos detalharam os novos protocolos de proteção e tiraram dúvidas das famílias.

Além de acompanhamento psicológico, a unidade passa a contar com presença diária e permanente de agentes da Guarda Municipal. Na terça-feira (13), a Prefeitura anunciou que pretende implementar medidas para reforçar a segurança nas unidades de educação da capital:

Patrulha Escolar ampliada: Aumento de 20 para 40 guardas municipais focados exclusivamente na ronda de escolas e creches nas dez regionais da cidade;

Aumento de 20 para 40 guardas municipais focados exclusivamente na ronda de escolas e creches nas dez regionais da cidade; Botão do pânico em CMEIs: Antecipação de licitação para equipar todas as creches municipais com o sistema de alerta direto;

Antecipação de licitação para equipar todas as creches municipais com o sistema de alerta direto; Câmeras conectadas: Instalação de monitoramento por imagem integrado à Muralha Digital nas unidades educacionais;

Instalação de monitoramento por imagem integrado à Muralha Digital nas unidades educacionais; Revisão de protocolos: Revisão, até o fim do ano, dos protocolos de segurança de todas as unidades de educação, com vistoria de cercas, controles de acesso, portas e entorno.