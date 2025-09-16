Planeta PUCPR 2025 tem oficinas, tours e inscrição gratuita no vestibular

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de quinta

A edição de 2025 do Planeta PUCPR, tradicional feira de cursos e profissões da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), começa nesta quinta-feira (18) e segue até sábado (20), no Campus Curitiba. O evento conta com oficinas práticas, bate-papo com professores e estudantes, tour pela universidade, orientações sobre bolsas e financiamentos, além de atividades imersivas e interativas.

Há uma programação especial para quem ainda está em dúvida de qual carreira seguir e deseja conhecer de perto a vida acadêmica. Durante esses três dias, a PUCPR acolhe aqueles que buscam explorar caminhos e possibilidades para definir o futuro acadêmico e profissional.

A visitação ao Planeta PUCPR é gratuita e aberta para a comunidade por meio da inscrição prévia online.

“Durante o Planeta PUCPR, nos mobilizamos para que os futuros estudantes possam tirar dúvidas, conhecer melhor os cursos oferecidos, a estrutura, as tecnologias e todas as possibilidades de formação da Universidade. A PUCPR está entre as melhores instituições de ensino superior brasileiras, segundo o Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários internacionais, e é a primeira universidade da América Latina a contar com um Centro de Realidade Estendida – tudo pensado para preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho e da sociedade do futuro”, explica a Diretora de Marketing da PUCPR, Cristina Pastore.

Planeta PUC permite inscrições gratuitas para Vestibular 2026

Durante o evento, quem se inscrever previamente para o Planeta PUCPR e se interessar em cursar uma graduação na universidade, poderá fazer a inscrição para o Vestibular Presencial de Medicina e demais cursos com isenção da taxa.

+ Leia também: Paraíso dos queijos em Curitiba tem DNA mineiro e inúmeras possibilidades

Vestibular PUCPR 2026

A prova do Vestibular 2026 acontece no dia 19 de outubro de 2025. São mais de 70 opções de cursos nas áreas de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Administração, Marketing e Negócios, Direito, Engenharia, Informática e Tecnologia, Educação e Humanidades, Medicina, Saúde e Ciências da Vida. Em Curitiba, a novidade é a oferta do curso de Relações Internacionais.

Também é possível ingressar na PUCPR pelo Vestibular Agendado – nas modalidades presencial e online -, ou com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Universidade conta com outros programas de formação, como American Academy, American Academy Health, Graduação Digital 4D e Open Academy.

Serviço – Planeta PUC 2025

Data: Dia 18 e 19 setembro (quinta e sexta-feira), das 12h às 18h, e dia 20 de setembro (sábado), das 9h às 13h.

Local: PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho – Curitiba/PR

Outras informações: https://planetapuc.com.br/