Estações-tubo no Prado Velho, Pinheirinho e Lindoia são desativadas para obras

A partir de quarta

Mais três estações-tubo de Curitiba serão desativadas totalmente para obras a partir desta quarta-feira (17). Os locais seguirão fechados até o dia 30 de setembro. Confira quais são:

Estação-tubo Antero de Quental – no bairro Lindoia. Altera sentido Portão. Os passageiros poderão usar as estações Lindóia ou Dom Ático.



Estação-tubo Parolin – no bairro Prado Velho. Altera sentido Boqueirão/Pinheirinho. Os passageiros podem utilizar as linhas da região.



Estação-tubo Winston Churchill – no bairro Pinheirinho. Altera sentido Sítio Cercado. Os passageiros poderão utilizar as linhas da região ou o terminal Pinheirinho.

Com a desativação, as linhas de ônibus afetadas serão a 503 – Boqueirão, 550 – Ligeirão Pinheirinho/C. Gomes, 602 – Circular Sul (anti-horário) e X20 – Portão/Sítio Cercado.

Obras nas estações-tubo de Curitiba seguem até outubro

As três estações integram o programa da Urbanização de Curitiba (Urbs) de revitalização de 69 estações-tubo da cidade, que vai até outubro de 2025.

O projeto de revitalização é dividido em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.