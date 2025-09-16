Bloqueio em trecho de rua no Capão Raso começa nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prefeitura de Curitiba inicia, nesta quarta-feira (17), o bloqueio de um trecho da Rua Emanuel Kant, no bairro Capão Raso, para a execução de obras do Lote 3.1 do Projeto Novo Inter 2. A interdição afeta o segmento entre o cruzamento com a Rua São Judas Tadeu até a via marginal da Linha Verde, com duração prevista de dez dias.

Os trabalhos no local incluem a escavação completa e recomposição das camadas de reforço do pavimento. Na sequência, serão realizadas ações de concretagem, pavimentação e execução de calçadas, garantindo a total requalificação do trecho afetado.

Durante o período de obras, apenas moradores e comerciantes da região terão acesso de veículos permitido ao local, com exceção de situações que apresentem risco à segurança ou conflito direto com as atividades da obra. Para os demais motoristas, a orientação oficial é utilizar a Rua José Gomes de Abreu como rota alternativa para conexão com a Linha Verde.

Como parte das ações de comunicação, equipes da Administração Regional percorreram o bairro Capão Raso realizando um trabalho de orientação porta a porta com moradores e comerciantes sobre as alterações temporárias no trânsito.

