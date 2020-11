Anunciada pelo prefeito Rafael Greca em seu perfil do Facebook, a pista de bicicros do Cajuru está perto de ser inaugurada, mas ainda não tem uma data definida para isso. Lembrando que Curitiba não realiza eventos por causa da pandemia de covid-19, que cada dia mais registra casos na capital.

“Prontas para bombar as Pistas de BMX no Parque Olímpico Curitiba-Cajuru. Fiz para Curitibanos e Curitibinhas – aqui nascidos ou que escolheram viver na capital do Paraná”, disse Greca nas redes sociais.

Segundo a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) a pista pública de BMX, também chamada de bicicross, tem especificações olímpicas e ficará no Parque dos Peladeiros, no Complexo Olímpico do Cajuru, ao lado do Centro de Iniciação ao Esporte, complexo esportivo Nelson Comel, jornalista esportivo da Tribuna do Paraná que morreu em 2014.

A pista de bicicros tem piso de terra e curvas em concreto, que foram dois traçados com obstáculos: o champions, mais difícil e com 390 metros de extensão, e o challenger, com 230 metros.

A curva mais alta da pista tem 4,6 metros e os atletas vão largar de uma altura de 8,6 metros. Uma descida rápida que levará os ciclistas para as curvas e obstáculos.