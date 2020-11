Nesta terça-feira (24), Curitiba registrou mais 1.101 novos casos de coronavírus e 11 óbitos provocados pela doença. Com as recentes infecções, o número de casos ativos sobe para 11.500, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Do total de 11 óbitos, sete foram registrados nas últimas 48 horas. As novas vítimas são seis homens e cinco mulheres, com idades entre 37 e 99 anos. Todos estavam internados em hospitais da cidade e tinham algum fator de risco para complicações do novo coronavírus.

LEIA TAMBÉM – Cidades da RMC estudam medidas mais restritivas para conter avanço da covid-19

Com os novos casos registrados nesta terça-feira, Curitiba contabiliza 70.243 diagnósticos positivos de covid-19 desde o início da pandemia e 1.649 mortes provocadas pela doença. 57.094 pessoas venceram a covid-19 e estão liberados do isolamento sem sintomas da doença.

Internamentos

Mais dez leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 foram ativados nesta terça-feira. Com isso, a taxa de ocupação dos 334 leitos está em 90%. Todos os pacientes internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para leitos exclusivos da covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. 35 leitos ainda seguem livres.