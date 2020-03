Mais duas prefeituras do Paraná anunciaram nesta terça-feira (17) a suspensão das aulas em suas redes municipais de ensino para prevenir o avanço do coronavírus: Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e Guaratuba, no litoral. Segunda-feira (18), a prefeitura de Curitiba havia anunciado a suspensão dos trabalhos em suas escolas pouco antes de o governador Ratinho Jr decretar a suspensão em todas as escolas estaduais.

Em Pinhais, que segunda-feira registrou o primeiro caso de coronavírus na região metropolitana, a suspensão começa quinta-feira (19) por tempo indeterminado. Nesta terça e quarta, a presença dos alunos é facultativa nas escolas e creches. Já o cursinho pré-vestibular Mais Pinhais, mantido pela prefeitura, suspende as aulas já nesta terça. “As medidas seguem o decreto do governo estadual do Paraná. A Secretaria Municipal de Educação seguirá as orientações das autoridades locais de saúde que está preparada para tomar novas medidas, caso necessário”, diz a nota da prefeitura de Pinhais.

Em Guaratuba, as aulas serão suspensas quarta-feira (18). A prefeitura também recomendou a suspensão das atividades nas escolas particulares. Seguindo o decreto do governo do estado, a prefeitura de Guaratuba também decretou suspensão de outras atividades coletivas, como atividades no Centro de Convivência de Idosos e atividades que juntem mais de 50 pessoas. A primeira cidade a suspender as aulas no litoral foi Paranaguá segunda-feira.

“Se não for possível o cancelamento ou adiamento, o evento poderá ser realizado com portas fechadas, sem público. Todas reuniões que envolvam população de alto risco, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas”, determina a prefeitura do litoral em nota.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).