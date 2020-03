A Prefeitura de Paranaguá, no litoral, anunciou nesta segunda-feira (16) a suspensão das aulas de eventos das escolas municipais por 15 dias como medida preventiva ao coronavírus.

Paranaguá, assim como todo o litoral do estado, ainda não registrou nenhum caso de Covidi-19. Durante a tarde, a prefeitura de Guaratuba deve realizar uma reunião para decidir se as aulas nas escolas municipais deverão ser suspensas ou não. Em outros municípios da região, como Morretes, Antonina, Matinhos e Pontal do Paraná, as aulas permanecem normais.

Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca disse no último sábado (14) que não pretende suspender as aulas nas escolas municipais de Curitiba por causa do coronavírus. “Por enquanto não vejo motivo para sufocar a cidade. Caso haja uma orientação diferente [dos médicos especialistas], reavaliaremos a decisão”, explicou o prefeito.

Universidades sem aulas

As reitorias da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) decidiram neste domingo (15) por interromper as aulas a partir desta segunda-feira (16) por 14 dias. Nesta segunda-feira (16), a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no interior do estado, e Universidade Positivo, PUCPR, Tuiuti, em Curitiba, também cancelaram as aulas temporariamente.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).