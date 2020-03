O governo do estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira (17) o primeiro caso de morte de um paciente infectado pelo novo coronavírus, um homem de 62 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o estado registrou 152 casos de coronavírus até esta última segunda-feira (16).

Em todo o país, 234 casos foram confirmados da doença Covidi-19, de acordo com boletim do Ministério da Saúde desta segunda-feira (16). O Governo de São Paulo restringiu ainda mais a realização de eventos públicos que poderiam gerar aglomerações nesta segunda-feira. Pelos próximos 30 dias, estão suspensos todos os eventos estaduais que venham a agrupar pessoas em qualquer número – antes, havia tolerância a atos com até 500 pessoas.

Paraná

O governador do Paraná Ratinho Junior anunciou a suspensão das aulas em todos os colégios estaduais a partir da próxima sexta-feira (20). A decisão foi anunciada nesta segunda-feira durante entrevista coletiva no Palácio Iguaçu.

O último boletim da Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) desta segunda-feira confirmou oito casos de novo coronavírus no estado, com 85 suspeitos e 82 casos descartados. Para evitar a disseminação da doença, o governo também suspendeu visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais por tempo indeterminado. Visitas a hospitais e centros de socioeducação também devem ser evitadas.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).