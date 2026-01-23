Oito pessoas são indiciadas por fraudes em postos de combustíveis de Curitiba e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Federal (PF) concluiu a investigação que apurou um esquema de fraudes em dezenas de postos de combustíveis de Curitiba e da Região Metropolitana (RMC). O inquérito é um desdobramento da Operação Tank e confirmou a atuação de uma organização criminosa que controlava uma rede de postos usada para enganar consumidores e movimentar dinheiro ilegal.

Conforme divulgado nesta sexta-feira (23/01) pela PF, ao final das apurações, oito pessoas foram indiciadas. De acordo com a investigação, elas faziam parte do núcleo de comando do esquema, responsável pela gestão e pelas decisões estratégicas da rede de postos. Esse grupo era chamado internamente de “Diretoria”.

Como funcionavam as fraudes nos postos de combustíveis em Curitiba e região

Investigações e perícias realizadas em 50 postos comprovaram duas principais formas de golpe contra os consumidores.

A primeira é conhecida como “bomba baixa”. Os postos usavam um sistema eletrônico que permitia reduzir, à distância, a quantidade de combustível entregue ao cliente, mesmo que o visor da bomba mostrasse o volume correto. Em alguns casos, a diferença chegou a 8,3% a menos, índice muito acima do permitido por lei.

A segunda fraude era a adulteração da gasolina. Análises laboratoriais apontaram que alguns postos vendiam gasolina com até 79% de etanol, quando o limite legal é de 27%. Além de ser crime, essa prática pode causar danos aos veículos e aumenta o lucro ilegal dos responsáveis.

Crimes e penas dos indiciados por esquema de fraude

Os investigados foram indiciados por crimes contra a Ordem Econômica (Lei 8.176/91), pela compra e venda de combustíveis fora das regras legais, e por estelionato (Art. 171 do Código Penal), por enganar consumidores com o uso da bomba adulterada. Segundo a PF, as práticas se repetiram pelo menos 21 vezes.

Somadas, as penas previstas podem chegar a até 40 anos de prisão para cada integrante do grupo.

Grupo tinha ligação com lavagem de dinheiro

A investigação também revelou que as fraudes nos postos abasteciam um esquema maior de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado. O dinheiro obtido com os golpes era reinvestido em uma estrutura financeira que movimentou bilhões de reais, com uso de empresas de fachada e pessoas usadas como “laranjas” para esconder a origem ilegal dos recursos.

A PF não divulgou os nomes dos envolvidos.