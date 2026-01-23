Carro furtado em São Paulo em 2023 é recuperado no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recuperou, nesta sexta-feira (23/01), um veículo com alerta de furto durante uma ação realizada em Pontal do Paraná, no Litoral. A operação contou com o auxílio do sistema de videomonitoramento Olho Vivo, que permitiu o acompanhamento em tempo real do automóvel suspeito.

A Fiat Strada branca havia sido furtada em março de 2023, em Santo André, São Paulo. Informações indicavam que o veículo estaria circulando pelo litoral paranaense com indícios de clonagem, o que colocou as equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar em alerta.

“O alerta de que o veículo estaria vindo no sentido de Pontal do Paraná partiu do sistema Olho Vivo. Conseguimos acompanhar em tempo real e realizar a abordagem de forma muito mais rápida e incisiva. Essa tecnologia foi crucial para a ocorrência”, afirmou o tenente Lucas Martinelli.

Com os dados em mãos, os policiais acompanharam o deslocamento do veículo pelo sistema, posicionando estrategicamente as viaturas para realizar a abordagem na Rodovia Engenheiro Argus Tha Heyn (PR-407), próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Durante a fiscalização, os agentes identificaram sinais visíveis de adulteração nos elementos identificadores do veículo, como cortes no assoalho e pontos de solda. Nenhum material ilícito foi encontrado no automóvel. Diante da suspeita, a Polícia Científica foi acionada para realizar o exame técnico de identificação veicular.

Conforme o perito Leonardo de Ataide Jedneralski, foi realizado um exame de identificação veicular para análise das numerações identificadoras, a fim de verificar a existência de adulterações e, se confirmadas, identificar o veículo original para devolução ao legítimo proprietário.

A perícia confirmou a adulteração e permitiu a identificação do automóvel original, que tinha registro de furto em 2023. O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.