Homem é preso com uma tonelada de cabos de telefonia em Curitiba

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante por receptação nesta sexta-feira (23/01), após policiais civis localizarem aproximadamente uma tonelada de cabos de telefonia sem comprovação de origem. A ação aconteceu no bairro Novo Mundo, em Curitiba, após uma denúncia anônima que levou os investigadores até o local.

A equipe da Polícia Civil do Paraná (PCPR) chegou ao endereço depois de receber informações sobre a presença de material pertencente a diversas operadoras de telefonia na região. Durante a verificação da veracidade da denúncia, os policiais encontraram o suspeito.

O homem tentou justificar a posse do material afirmando trabalhar para uma empresa de telefonia e que seria responsável pelo transporte dos cabos. No entanto, a quantidade encontrada levantou suspeitas.

“A quantidade encontrada é incompatível com a atividade declarada pelo indivíduo. Por isso ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação”, explicou o delegado João Eduardo Batistella Martins, responsável pelo caso.

A operação contou com o apoio de representantes de empresas de telefonia, que auxiliaram os policiais na identificação dos materiais apreendidos. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias para a Polícia Civil

A Polícia Civil pede que a população colabore com informações que possam ajudar no combate aos furtos de cabos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.