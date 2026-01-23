IAT liberta aves de criadouro ilegal em Pontal do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seis pássaros voltaram a sentir o vento nas asas nesta quinta-feira (22/01) em Pontal do Paraná, no Litoral paranaense. Depois de cinco dias de internação para reabilitação clínica e testes de voo, as aves – quatro canários-da-terra, um coleiro e um cúrio – foram devolvidas ao seu habitat natural por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Os pássaros haviam sido resgatados de um criadouro ilegal na região. O responsável não saiu ileso: foi multado em R$ 8 mil e responderá administrativamente pelo crime ambiental. A situação ganha contornos mais graves porque o cúrio figura na lista de espécies ameaçadas no Paraná.

Um sétimo pássaro, também canário-da-terra, ainda permanece em tratamento no Pronto Atendimento a Animais Silvestres (PAAS) do IAT, que funciona no Parque Estadual do Palmito, em Paranaguá.

Rafael Galvão, coordenador de Fauna do IAT na região, destacou que é fundamental coibir o comércio ilegal dessas espécies, muito procuradas pelo seu canto. Segundo ele, ações como esta são essenciais para garantir o desenvolvimento sustentável do Litoral paranaense.

Você pode ajudar a proteger a fauna local. O IAT orienta a população a denunciar casos de animais machucados, vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular. As denúncias podem ser feitas através da Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou pelo Disque Denúncia 181. Os moradores do litoral paranaense também podem contatar diretamente a regional do IAT em Paranaguá pelos números: Fauna Litoral – WhatsApp (41) 97401-6701 e Escritório Regional do IAT no Litoral – WhatsApp (41) 99554-2406.