Passarela sobre Rio Belém é reconstruída em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba reconstruiu a passarela que liga as ruas Júlia Domingo Bortolotto e Rolando Salin Zappa Mansur, sobre o Rio Belém, nos bairros Abranches e Cachoeira. A obra foi realizada pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) após danos causados por fortes chuvas na estrutura anterior.
A passarela de madeira tem 25 metros de comprimento e fica sobre a nascente do Rio Belém. A reconstrução incluiu a troca de peças danificadas do tablado e do corrimão, além da recuperação das calçadas nas cabeceiras dos dois lados para melhorar a mobilidade dos moradores.
Luiz Gonçalves, morador da região há mais de 40 anos, destacou a importância da passarela para acesso a escolas e ao CRAS Cachoeira. Seu filho, Vandoiu Gonçalves, sugeriu a construção de uma passarela de concreto como solução definitiva e a elevação da entrada no lado da Rua Rolando Salin Zappa Mansur para evitar alagamentos.
A Prefeitura informou que realizou a manutenção de 169 pontes e passarelas nos bairros em 2025, como parte do programa PRO Curitiba. O secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, ressaltou que a recuperação dessas estruturas é prioridade para garantir acessibilidade, segurança e mobilidade da população.
Moradores podem solicitar obras à Prefeitura através do programa de consultas públicas Fala Curitiba, que ocorre anualmente entre março e agosto. As solicitações são avaliadas e podem ser incluídas no planejamento orçamentário do município.