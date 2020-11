O tempo segue instável em Curitiba e região ao longo desta quinta-feira (19), com chuva fraca e temperaturas mais baixas. No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as precipitações vão perdendo força até o fim de semana. No Paraná, essa condição climática vai do Sul do estado até o Litoral. Em outras regiões, o sol já aparece entre nuvens e eleva as temperaturas.

publicidade

+Leia mais! Escolas municipais de Curitiba terão aulas presenciais apenas em 2021

Em Curitiba, nesta quinta-feira, as temperaturas devem variar entre 13º C e 19º C. Embora a chuva deva ser mais fraca do que a registrada na quarta-feira (18), o dia segue sem sol e com ventos predominando dos quadrantes sul/sudeste, o que mantém uma grande concentração de nuvens na região.

Vale ressaltar que as condições mais favoráveis para chuva ocorrem no período da manhã. O tempo instável tem sido bem-vindo no estado na região de Curitiba, que passa por uma forte estiagem. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tem realizado rodízios no fornecimento de água da capital para amenizar a falta d’água.

+Viu essa? 5 fatores que influenciam o metabolismo e ajudam a perder barriga depois dos 40 anos

Litoral

publicidade

Nas praias do Paraná, a previsão é parecida para esta quinta. O tempo chuvoso deve predominar e o dia não esquenta tanto. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 16º C e 22º C.