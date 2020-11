A Universidade Federal do Paraná (UFPR), está em luto. O estudante do oitavo período de Biomedicina, Victor Maltese Stoco, 23 anos, morreu em decorrência de um afogamento na baía de Guaratuba, no litoral do Paraná. No último domingo (15), Victor foi surpreendido por fortes ondas na região da Prainha e seu corpo foi encontrado somente na terça-feira (17).

Victor amava o mundo acadêmico e adorava estar ao lado da ciência. Desde o início do curso, atuou na iniciação científica. Em 2017, participou de um estágio no Laboratório de Glicobiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas, da Academia Brasileira de Ciências (ABC). O aluno esteve também no Institute of Technology Sligo, na Irlanda em 2019, com bolsa da UFPR. Realizou ainda estágio voluntário no Laboratório de Imunoquímica da UFPR e, atualmente, era bolsista de Iniciação Científica no Instituto Carlos Chagas/Fiocruz-PR, no Laboratório de Proteômica Estrutural e Computacional.

Victor ainda foi um dos fundadores da Empresa Junior Chromos, em 2017, que trabalha na área de consultoria sanitária para estabelecimentos comerciais e ajudou entidades e órgãos públicos na detecção e contabilização de vetores.

Em decorrência do falecimento, a Comissão Organizadora adiou o IV Colóquio e IV Mostra de Trabalhos Científicos de Biomedicina da UFPR, em comemoração ao Dia do Biomédico, que estava programado para o próximo dia 20 de novembro. O sepultamento aconteceu nesta manhã de quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Fazendinha. A comunidade da UFPR, em luto, presta sentimentos aos familiares e amigos. A homenagem da UFPR foi postada nas redes sociais da instituição.

