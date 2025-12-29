Pedágio na BR-116 na região de Curitiba fica mais caro a partir desta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (29/12), motoristas que saem de Curitiba em direção a São Paulo passam a pagar mais caro no pedágio da BR-116. A concessionária Arteris Régis Bittencourt reajustou a tarifa da praça localizada no quilômetro 57, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com o aumento, a tarifa básica passa a ser de R$ 4,30. O novo valor é aplicado em todas as seis praças de pedágio administradas pela concessionária ao longo da rodovia. Além de Campina Grande do Sul, o reajuste vale para as praças localizadas em São Lourenço da Serra (km 299), Miracatu (km 370), Juquiá (km 426), Cajati (km 485) e Barra do Turvo (km 542), já no estado de São Paulo.

O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme deliberação publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de dezembro. Segundo a agência reguladora, o reajuste faz parte da recomposição anual prevista em contrato.

De acordo com a concessionária, o novo valor considera a atualização inflacionária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou alta de 4,35% no período. A revisão também busca manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da rodovia.

Confira, abaixo, a tabela completa com os novos valores praticados nas praças de pedágio:

Classe / Tipo de veículo Eixos Fator Tarifa 1 – Automóvel, Caminhonete e Furgão 2 1 R$ 4,30 2 – Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 2 R$ 8,60 3 – Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 1,5 R$ 6,45 4 – Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 3 R$ 12,90 5 – Automóvel com reboque e caminhonete com reboque 4 2 R$ 8,60 6 – Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 4 4 R$ 17,20 7 – Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 5 5 R$ 21,50 8 – Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque 6 6 R$ 25,80 9 – Motocicleta, motoneta, bicicleta a motor e triciclo 2 0,5 R$ 2,15

Pagamento

Além do pagamento em dinheiro, os motoristas podem quitar a tarifa com cartão de débito, inclusive por aproximação, em todas as praças de pedágio. Também estão disponíveis as pistas automáticas para usuários de tags eletrônicas, como Sem Parar, ConectCar, Veloe e Move Mais, o que permite a passagem sem necessidade de parada e contribui para a fluidez do tráfego.

As condições de tráfego no trecho administrado pela Arteris Régis Bittencourt podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil @Arteris_ARB, no X. Informações e solicitações de atendimento também estão disponíveis pelo telefone 0800 642 0116, que funciona 24 horas por dia.

