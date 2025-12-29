Calor em Curitiba traz invasão de pernilongos: veja dicas práticas para dormir melhor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com noites abafadas e janelas abertas, moradores enfrentam o dilema entre suportar o calor ou lidar com a infestação de mosquitos

O calor em Curitiba tem provocado um problema recorrente dentro de muitas casas: a proliferação de pernilongos. Com temperaturas elevadas principalmente à noite, manter portas e janelas fechadas se torna quase impossível. O resultado é um cenário conhecido por milhares de curitibanos: noites mal dormidas, zumbidos constantes e picadas que incomodam até o amanhecer.

O aumento da sensação térmica, aliado à umidade e à presença de áreas verdes na cidade, cria o ambiente ideal para a multiplicação dos insetos. A boa notícia é que, com algumas estratégias simples — muitas delas já populares nas redes sociais — é possível reduzir bastante o problema sem abrir mão da ventilação.

+ Leia mais Sem ar-condicionado? Veja como refrescar a casa nos dias mais quentes do verão

Como afastar os pernilongos sem transformar a casa em uma sauna?

1. Telas em portas e janelas (a dica que voltou com força)

As telas mosquiteiras reapareceram como tendência em grupos de moradores e vídeos de “antes e depois”. Hoje existem modelos magnéticos, de fácil instalação e baixo custo, que permitem manter a casa aberta sem liberar a entrada dos insetos.

2. Ventilador ligado é mais eficaz do que parece

Além de aliviar o calor, o ventilador dificulta o voo dos pernilongos. Posicioná-lo próximo à cama ou ao sofá cria uma barreira física que reduz significativamente as picadas durante a noite.

Foto: Depositphotos.

3. Atenção aos focos dentro de casa

Pratinhos de plantas, ralos sem tampa, bandejas de geladeira e recipientes com água parada são convites para os pernilongos. A limpeza frequente desses pontos segue sendo uma das medidas mais importantes — e mais negligenciadas.

4. Aromas naturais que funcionam de verdade

Citronela, eucalipto, lavanda e cravo-da-índia estão entre os cheiros que afastam pernilongos. Uma tendência nas redes é o uso de difusores com óleos essenciais ou velas aromáticas naturais, que unem funcionalidade e decoração.

5. Plantas que ajudam a espantar os insetos

Manjericão, hortelã, alecrim e citronela, quando colocados próximos a janelas e portas, ajudam a reduzir a presença de mosquitos. Além disso, são fáceis de cuidar e muito usadas em conteúdos de “casa fresca e funcional”.

6. Repelentes elétricos seguem entre os mais buscados

Os aparelhos de tomada, líquidos ou em pastilhas, continuam entre as soluções mais eficientes. A dica que viralizou recentemente é ligá-los cerca de 30 minutos antes de dormir, mantendo o ambiente protegido por mais tempo.

Foto: Depositphotos.

7. Truque viral: gelo e limão no quarto

Embora não seja uma solução definitiva, vídeos que mostram o uso de recipientes com gelo e rodelas de limão ganharam popularidade. A mistura ajuda a refrescar o ambiente e pode reduzir momentaneamente a presença dos insetos.

Calor e pernilongos: um problema urbano cada vez mais comum

Com verões mais longos e noites cada vez mais quentes, a convivência com os pernilongos tende a se tornar mais frequente em Curitiba. A combinação de soluções simples, acessíveis e adaptadas à rotina urbana pode garantir noites mais tranquilas — e com menos picadas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉